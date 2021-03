Zgodnie z oczekiwaniami, pieniądze otrzymane od rządu w ramach wsparcia Amerykanie skierowali przede wszystkim na rynek akcji.

W tygodniu zakończonym 17 marca do funduszy amerykańskiego rynku akcji i ETF napłynęło 56,8 mld USD. W poprzednim tygodniu, tuż przed rozpoczęciem przekazywania Amerykanom pieniędzy z pakietu wsparcia gospodarki przyjętego przez Kongres, do tych samych funduszy i ETF napłynęło 16,83 mld USD.

Goldman Sachs szacuje, że napływ netto do globalnych funduszy akcji ustanowił w tygodniu zakończonym 17 marca rekord, osiągając 68 mld USD. Bank wskazuje, że to głównie zasługa napływu pieniędzy do funduszy amerykańskich rynków akcji. Zwraca uwagę, że do 17 marca Departament Skarbu przekazał Amerykanom 242 mld USD w postaci czeków, czyli ok. 60 proc. całkowitej kwoty.