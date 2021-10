Amerykański rynek akcji zaczął rosnąć po tym jak lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell zaoferował Demokratom porozumienie w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia USA do końca listopada i uniknięcie ryzyka niewypłacalności kraju.

Propozycja Republikanów nie rozwiązuje problemu limitu zadłużenia ale odsuwa go w czasie. Zgodzą się oni jedynie na jego podwyższenie o określoną kwotę.

- To usunie wymówki Demokratów dotyczące braku czasu, do którego doprowadzili i da im go więcej na samodzielne przegłosowanie limitu zadłużenia – oświadczył McConnell.

Republikanie od pewnego czasu wzywają Demokratów aby samodzielnie przegłosowali podwyższenie limitu zadłużenia. Chcą w ten sposób uzyskać kapitał polityczny przed wyborami uzupełniającymi. Lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer twierdził dotychczas, że na zastosowanie proponowanego przez Republikanów rozwiązania nie ma już czasu, bo według sekretarz skarbu Janet Yellen, 18 października wyczerpią się pieniądze na finansowania rządu.