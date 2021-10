USA: spadły dochody, wzrosły wydatki Amerykanów

We wrześniu 2021 r. dochody Amerykanów spadły o 1,0 proc. w ujęciu miesięcznym, wynika z danych zaprezentowanych przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych).

To wynik gorszy od mediany oczekiwań ekonomistów, która zakładała spadek o 0,1 proc. wobec zwyżki o 0,2 proc. miesiąc wcześniej.

Z kolei wydatki Amerykanów w porównaniu z sierpniem wzrosły o 0,6 proc. W tym przypadku spodziewano się wzrostu o 0,5 proc. po wzroście o 1,0 proc. miesiąc wcześniej po korekcie z 0,8 proc.

Wskaźnik PCE core określający procentową zmianę wydatków konsumentów na dobra trwałe, nietrwałe i usługi, z wyłączeniem wydatków na żywność i energię wyniósł w ujęciu miesięcznym 0,2 proc., zaś rocznym 3,6 proc.

Tu spodziewano się wyników na poziomie odpowiednio 0,2 proc. i 3,7 proc.

Ogólny wskaźnik PCE, będący miarą inflacji wzrósł we wrześniu “jedynie” o 0,3 proc. w stosunku do sierpnia i o 4,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. W przypadku zmiany rocznej odnotowano przyspieszenie dynamiki z 4,2 proc. w sierpniu po korekcie z 4,3 proc.