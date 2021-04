USA: Szwajcaria i Wietnam nie są już manipulatorami walutowymi

USA wstrzymały się od napiętnowania swoich partnerów handlowych jako manipulatorów walutowych w pierwszym raporcie nowej administracji. Poprzednia jeszcze w grudniu wskazała Szwajcarię i Wietnam.

Amerykański Departament Skarbu poinformował, że Szwajcaria, Tajwan i Wietnam spełniają wprawdzie kryteria manipulatorów własną walutą, ale podkreśliła iż nie ma dostatecznych dowodów wskazujących iż ich zamiarem jest osiągnięcie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej w handlu międzynarodowym. Przedstawiciel Departamentu podkreślił, że decyzja nie powinna być jednak odebrana jako niejednoznaczna.

USA umieściły na liście obserwacyjnej Irlandię i Meksyk. Oznacza to, że kraje te spełniają dwa z trzech kryteriów pozwalających określić państwo jako manipulatora walutowego. Na liście znajdują się już Chiny, Tajlandia, Indie, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Włochy, Singapur i Malezja.

Trzy kryteria amerykańskiego Departamentu Skarbu, to nadwyżka obrotów bieżących wynosząca 2 proc. PKB, nadwyżka w wymianie z USA wynosząca co najmniej 20 mld USD oraz interwencje na rynku walutowym sięgające co najmniej 2 proc. PKB kraju.

Nadanie statusu manipulatora walutowego nie powoduje natychmiastowych konsekwencji. Amerykańskie prawo wymaga jednak, aby rząd USA rozpoczął rozmowy z takim partnerem handlowym w sprawie dostrzeżonych nieprawidłowości. Kary, w tym wyłączenie z rządowych kontraktów w USA, mogą być nałożone po roku jeśli miano manipulatora walutowego nie zostanie w tym czasie wycofane.