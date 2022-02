Spółka poinformowała w czwartek amerykańskiego regulatora o rozpoczęciu 19 stycznia produkcji LNG. Kiedy osiągnie ona komercyjny charakter w połowie tego roku, łączna produkcja LNG w USA sięgnie 13,9 mld stóp sześciennych dziennie.

fot. Bloomberg

Bloomberg przypomina, że mniej niż dekadę temu USA były importerem gazu ziemnego. Dzięki rewolucji spowodowanej przez eksploatację złóż łupkowych osiągnęły status największego na świecie producenta gazu ziemnego.

Calcasieu Pass to szósty terminal eksportowy uruchomiony w USA od 2016 roku. Następnym będzie Golden Pass LNG w Port Arthur w stanie Teksas. Ruszy w 2024 roku. Wówczas moce USA wzrosną do 16,3 mld stóp sześciennych dziennie. Status największego eksportera LNG USA mogą utrzymać do 2027 roku kiedy planowane jest otwarcie w Katarze terminalu Ras Laffan, zwiększającego zdolność produkcji LNG w kraju do 16,6 mld stóp sześciennych dziennie.