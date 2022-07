Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Biały Dom ogłosił we wtorek, że sprzeda kolejne 20 mln baryłek ropy naftowej ze swojej rezerwy strategicznej. Oznacza to, że razem z zapowiedzianymi wcześniej 180 mln, USA wypuszczą na rynek 200 mln baryłek ropy. Według administracji dotychczasowe działania doprowadziły do obniżenia ceny galonu benzyny o prawie 40 centów.

fot. Daniel Acker/Bloomberg