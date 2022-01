USA: w grudniu wzrosła liczba rozpoczętych budów

Liczba rozpoczętych budów nowych mieszkań wyniosła w grudniu 1,702 mln. W porównaniu do listopada był to wzrost o 1,4 proc., poinformował w środę amerykański Departament Handlu.

Wzrosła również liczba pozwoleń na budowę nowych nieruchomości. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku wydano ich 1,873 mln. W odniesieniu do listopada jest to liczba większa o 9,1 proc.

W ostatnich miesiącach budowlańcy muszą mierzyć się z rosnącymi cenami towarów niezbędnych do powstania nowych mieszkań. Według National Association of Homebuilders, łączny koszt materiałów do budowy domów wzrósł o prawie 19 proc. od grudnia 2021 roku. Dla przykładu, cena tarcicy iglastej, używanej do obramowań, wzrosła w grudniu o 24,4 proc. po listopadowej podwyżce o 6,9 proc.