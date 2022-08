USA: wskaźnik cierpienia po raz pierwszy przekroczył 5 proc.

Spadła liczba Amerykanów, którzy twierdzą, że w obecnych warunkach świetnie prosperują. Odsetek tych, którzy „cierpią” jest najwyższy od niemal 15 lat i według sondażu Gallupa, najstarszego instytutu badania opinii społecznej na świecie, sięgnął 5,6 proc. Gallup przeprowadził go w ramach Indeksu Oceny Życia, w którym prosi respondentów o wyrażenie opinii na temat obecnej sytuacji w kraju.

„Głównym czynnikiem przyczyniającym się do pogarszających się ocen są warunki ekonomiczne. Mimo powstania w lipcu 528 tys. nowych miejsc pracy utrzymująca się wysoka inflacja hamuje poprawę wskaźników opinii” — napisali autorzy raportu.

5,6 proc. respondentów uznało, że ich życie jest „cierpieniem”. To największy odsetek od czasu, gdy w 2008 r. Gallup wprowadził Indeks Oceny Życia. „Odsetek cierpiących podwoił się wśród republikanów — do 5,4 proc., wśród demokratów również skoczył prawie dwukrotnie — do 5,4 proc. w porównaniu z 2,9 proc. sprzed roku” — wynika z badania.

Nieco ponad 51 proc. respondentów uważa się za świetnie prosperujących. Jest ich jednak najmniej od 18 miesięcy. Rekordowy poziom, niemal 60 proc., odnotowano w czerwcu 2021 r. „Od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu w czerwcu 2021 r. ocena życia przez dorosłych Amerykanów stale się pogarsza. Lipcowy wskaźnik cierpienia sięgający 5,6 proc. po raz pierwszy przekroczył w USA 5 proc., czyli dotknęło to około 14 mln dorosłych.

Rośnie również niezadowolenie ze stanu wartości moralnych. 50 proc. Amerykanów sądzi, że stan wartości moralnych jest „słaby”, a 37 proc. uważa go za „jedynie przeciętny”. W opinii Gallupa to także negatywnie wpływa na ogólną ocenę życia.