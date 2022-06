Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Nastroje amerykańskich konsumentów były najgorsze w historii na początku czerwca, informuje Bloomberg.

Wskaźnik nastrojów, badany przez Uniwersytet Michigan, spadł we wstępnym odczycie dla czerwca do 50,2 z 58,4 w maju. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga oczekiwali spadku tylko do 58,1.