Jak wynika z danych Mortgage Bankers Association (MBA), liczba wniosków o kredyty hipoteczne w USA wzrosła w tygodniu zakończonym 10 września o 0,3 proc.

Oprocentowanie 30-letniego kredytu pozostało na niezmienionym poziomie 3,03 proc., co sprawiło, że liczba wniosków o refinansowanie spadła o 3 proc. tydzień do tygodnia do najniższego poziomu od lipca.