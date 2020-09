USA zakazały importu produktów z Xinjiangu

USA ogłosiły zakaz importu produktów bawełnianych, tekstyliów, podzespołów komputerowych oraz środków pielęgnacji włosów z chińskiej prowincji Xinjiang. Jako powód podały wykorzystywanie pracy przymusowej.

- Podejmując te działania Departament Bezpieczeństwa Krajowego walczy z bezprawną i nieludzką pracą przymusową, współczesnym niewolnictwem wykorzystywanym do produkcji dóbr, które potem rząd Chin stara się eksportować do Stanów Zjednoczonych – powiedział Ken Cuccinelli, wiceszef Departamentu. – Kiedy Chiny starają się eksportować te wyroby do nas szkodzą także amerykańskim pracownikom i biznesowi – dodał.

Na liście podmiotów objętych zakazem importu znalazły się m.in. producent bawełny Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., a także Hefei Bitland Information Technology Co., który ma wykorzystywać pracę więźniów i robotników przymusowych do wytwarzania elektroniki. Chiny mają ok. 20 proc. udziału w globalnej produkcji bawełny. Większość pochodzi z prowincji Xinjiang.

