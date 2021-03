Zamówienia na dobra trwałe w Stanach Zjednoczonych wzrosły zgodnie z tym co zakładali ekonomiści.

W styczniu zamówienia na dobra o co najmniej trzy letnim terminie użytkowania liczone ogółem wzrosły o 3,4 proc. w stosunku do grudnia, kiedy to odnotowano ich wzrost rzędu 1,2 proc. Tymczasem mediana prognoz zakładała zwyżkę o 3,4 proc.