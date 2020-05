Ile kosztują studia medyczne? Sprawdziliśmy czesne na uczelniach

Rok nauki na niestacjonarnym kierunku lekarskim to niebagatelny wydatek od ok. 32 tys. do ponad 40 tys. zł. Mimo tak wysokich stawek czesnego chętnych nie brakuje, bo o jeden indeks każdego roku zabiega od kilku do nawet kilkunastu kandydatów. Podobnie jest na kierunku lekarsko-dentystycznym. Także podczas rekrutacji na medycynę 2019/2020.