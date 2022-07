USA: zaufanie konsumentów najsłabsze od półtora roku

Opracowywany przez Conference Board wskaźnik opadł w oszacowaniu na lipiec 2022 r. do 95,7 pkt ze zrewidowanego w dół poziomu 98,4 pkt odnotowanego w maju. Był to trzeci z rzędu miesiąc ze spadkiem wskaźnika. Lipcowy odczyt jest gorszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała spadek do 97,0 pkt.

Jak podaje Bloomberg, wskaźnik bieżących warunków spadł do najniższego poziomu od kwietnia 2021 r. Miara oczekiwań — odzwierciedlająca sześciomiesięczne prognozy konsumentów — spadła do 65,3 pkt, co z kolei jest najniższą wartością od 2013 r. i odzwierciedla bardziej pesymistyczne poglądy na ich perspektywy finansowe .

Eksperci podkreślają, że tak niskie odczyty sugerują, że konsumenci zrezygnują z uznaniowych zakupów w czasie, gdy gospodarka walczy ze słabnącym w oczach ożywieniem.