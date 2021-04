Zaufanie amerykańskich konsumentów wzrosło w kwietniu do najwyższego poziomu od początku pandemii.

Według wtorkowego raportu, indeks Conference Board wzrósł w kwietniu do 121,7, czyli najwyższego poziomu od lutego 2020 roku. Marcowy odczyt został skorygowany do 109. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga spodziewali się, że indeks wzrośnie do 113.