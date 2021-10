Wskaźnik zaufania amerykańskich konsumentów opracowywany przez Conference Board nieoczekiwanie wzrósł w październiku, ponieważ obawy o wysoką inflację zostały zniwelowane przez poprawę perspektyw na rynku pracy, pisze Reuters.

Odczyt indeksu zaufania konsumentów wzrósł ze 109,8 pkt we wrześniu do 113,8 w październiku. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewali się spadku do 108,3 pkt.