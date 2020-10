USA: zaufanie małych firm najwyższe od lutego

Zaufanie małych firm w USA wzrosło w zeszłym miesiącu do najwyższego poziomu od początku pandemii koronawirusa. Coraz więcej przedsiębiorstw odnotowuje wzrosty sprzedaży, pisze Reuters.

Wskaźnik National Federation of Independent Business Optimism wzrósł we wrześniu o 3,8 pkt do 104 pkt. To najwyższy poziom od lutego. 9 z 10 składników indeksu wykazało poprawę, na czele z 13-punktowym wzrostem oceny potencjalnych zysków przez właścicieli firm. Przedsiębiorcy spodziewają się również poprawy sytuacji gospodarczej i wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych miesięcy.