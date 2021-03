USA zgodziły się zawiesić wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa cła na dobra importowane z Wielkiej Brytanii.

Amerykanie wprowadzili cła w związku z werdyktem Światowej Organizacji Handlu (WHO) przyznającym im prawo do rekompensaty za nielegalne subsydiowanie przez europejskie rządy Airbusa. Obecna administracja Joe Bidena zdecydowała o zawieszeniu na cztery miesiące ceł na sprowadzane z Wielkiej Brytanii m.in. whiskey, sery, wieprzowinę, kaszmir i maszyny.

Wielka Brytania od 1 stycznia zawiesiła własne cła na dobra importowane z USA, wprowadzone w związku z europejską skargą do WHO dotyczącą nielegalnego subsydiowania przez USA koncernu Boeing.

Scotch Whisky Association uznało decyzję o zawieszeniu ceł przez USA za „fantastyczną wiadomość”.

- Cło na Single Malt Scotch Whisky eksportowaną do USA spowodowało realne szkody przez 16 miesięcy obowiązywania. Eksport do USA spadał o 35 proc., co kosztowało firmy ponad 500 mln GBP – powiedziała szefowa stowarzyszenia Karen Betts. – Dlatego dzisiaj wszyscy z naszej branży, od małych firm po duże, odetchnęliśmy z ulgą – dodała.