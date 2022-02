USDA wyda 1 mld USD na promocję rolnictwa przyjaznego dla klimatu

Program będzie wykorzystywał fundusze pochodzące z Commodity Credit Corporation USDA, która dostarcza do 30 mld USD rocznie z Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych na pomoc w stabilizacji cen produktów rolnych.

Inwestycja jest inicjatywą administracji Biden mającą na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jej celem jest zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolniczym do 2030 r. i wprowadzenie Stanów Zjednoczonych na ścieżkę zerowej emisji netto do 2050 r.

W programie wziąć udział mogą inicjatywy, które ograniczają lub wychwytują emisje metanu w gospodarstwach mleczarskich lub te rozszerzające praktyki rolnicze pochłaniających dwutlenek węgla powodujący ocieplenie klimatu.

Finansowanie zostanie przyznane wykwalifikowanym podmiotom publicznym i prywatnym, w tym rządom stanowym i lokalnym, organizacjom non-profit, małym przedsiębiorstwom, organizacjom plemiennym oraz uczelniom i uniwersytetom.

Wnioski o dotacje w wysokości od 5 mln do 100 mln USD będzie można składać do 8 kwietnia. Podmioty ubiegające się o mniejsze dotacje mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja.