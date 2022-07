Usługi rolnicze: biznes z unijnym dofinansowaniem

Pomysłów na prowadzenie własnego biznesu na wsi jest wiele. Jednym z nich jest świadczenie usług dla rolnictwa. Na rozwój takiej działalności lub na jej założenie można otrzymać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc w wysokości nawet pół miliona złotych. Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Z danych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wynika, że blisko 333 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce korzysta z usług rolniczych. Najczęściej są to małe gospodarstwa, w których utrzymanie czy zakup drogich maszyn są nieopłacalne. Tańszym rozwiązaniem jest wynajem sprzętu lub zlecenie wykonania potrzebnych prac. Z oferty firm zewnętrznych korzystają nierzadko także właściciele dużych gospodarstw. Zazwyczaj, gdy potrzebują wielu rodzajów urządzeń — w tym wykorzystywanych sporadycznie przy specjalistycznych zabiegach rolniczych — a dla zachowania opłacalności produkcji tworzą park maszyn złożony z tych najbardziej potrzebnych.

Tegoroczny nabór wniosków o wsparcie na rozwój usług rolniczych będzie ostatnim w ramach PROW na lata 2014–2020 i pierwszym, w którym, w wybranych zakresach, o dofinansowanie będą mogli wnioskować również ci, którzy dopiero chcą założyć firmę. [fot. Łukasz Szymczak, ARiMR]

Są też inne powody, dla których najlepszym możliwym rozwiązaniem dla rolnika będzie skorzystanie z usług zewnętrznych podmiotów. To na przykład kłopoty z zapewnieniem sobie odpowiedniej liczby pracowników czy też niekorzystne rozmieszczenie uprawianych pól, rozrzuconych w kilku miejscach, nierzadko odległych od gospodarstwa. W takiej sytuacji samo dostarczenie własnego sprzętu jest długotrwałe i kosztowne ze względu na cenę paliwa i odległość do pokonania.

Oszczędność czasu to kolejny czynnik, który często skłania do decyzji o wynajęciu firmy świadczącej usługi rolnicze. Z takiej pomocy może chcieć skorzystać rolnik, który z powodu zmiennych warunków pogodowych musi szybko zakończyć prace polowe i potrzebuje do tego wysoko wydajnych maszyn; zajmuje się uprawą zbóż oraz hodowlą zwierząt i więcej czasu musi poświęcić na tę drugą działalność; chce mieć więcej wolnego czasu dla rodziny, na swoje pasje czy wakacyjny wyjazd.

Wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw i profesjonalizacją produkcji będzie rosło zapotrzebowanie na specjalistyczne maszyny rolnicze i zaawansowane technologicznie urządzenia, np. drony, które świetnie sprawdzają się w monitorowaniu stanu upraw, badaniu kondycji roślin, planowaniu nawożenia czy tworzeniu map przestrzennych. Szanse na rozwój firm świadczących usługi rolnicze są więc ogromne. Prowadzenie takiego biznesu może być dobrym rozwiązaniem dla tych rolników, którzy chcą zwiększyć swoje dochody i obok działalności rolniczej będą się podejmować, przy użyciu posiadanego sprzętu, prac na zlecenie.

Pomoc na rozwój i założenie firmy

By rozkręcić tego typu firmę, potrzebne są jednak spore środki. Skąd je wziąć? Tu z pomocą może przyjść Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dofinansowuje rozwój usług rolniczych na wsi. Dotychczas Agencja podpisała ponad 3,7 tys. umów o przyznaniu takiej pomocy na kwotę ponad 1,64 mld zł. Już od 7 lipca 2022 r. po raz kolejny będzie się można ubiegać o ten rodzaj wsparcia, ponieważ ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”.

Tegoroczny nabór wniosków będzie ostatnim w ramach tego działania z PROW na lata 2014–2020 i pierwszym, w którym, w wybranych zakresach, o dofinansowanie będą mogli wnioskować również ci, którzy dopiero chcą założyć firmę. Rozszerzono też sam katalog usług, na które będzie można otrzymać dofinansowanie.

Dotychczas wsparcie można było uzyskać tylko na działalność związaną z rolnictwem, wspomagającą produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich albo pomoc świadczoną po zbiorach. Teraz poszerzono zakres usług objętych wsparciem o te związane z: leśnictwem; rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych; rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji; rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

W poprzednich naborach z dofinansowania mogły skorzystać osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, pod warunkiem że co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o pomoc prowadziły działalność gospodarczą na rzecz rolnictwa. Ten wymóg dotyczy też przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie leśnictwa. Nie dotyczy z kolei podmiotów, które chcą założyć firmę zajmującą się zabezpieczaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych, myciem i dezynfekcją budynków służących produkcji rolnej, urządzeń, maszyn, pojazdów rolniczych i leśnych, a także wykorzystywaniem technologii cyfrowych — w tym dronów czy informatycznych systemów zarządzania gospodarstwem.

Na inwestycje nawet 500 tys. zł

Maksymalna kwota wsparcia, którą wnioskodawca może otrzymać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 500 tys. zł. Refundacji podlega maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji, a w przypadku działalności związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych w rolnictwie — 65 proc.

W związku z wprowadzonymi zmianami poszerzony został również katalog kosztów kwalifikowanych, co umożliwia realizację inwestycji pod kątem zakupu nowych maszyn, urządzeń i narzędzi w celu wykorzystywania ich w obrębie gospodarstw rolnych w ramach świadczonych usług. Dla każdego zakresu działalności rodzaj kosztów jest inny.

Co istotne, dofinansowanie w każdym z zakresów nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, kosztów robót budowlanych ani leasingu zwrotnego, a także podatku VAT.

Wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR od 7 lipca do 19 sierpnia 2022 r. Dokumenty będzie można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/arimr, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.