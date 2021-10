Ustawa o elektromobilności wraca do sejmowych komisji

Projekt zmiany ustawy o elektromobilności, w związku ze złożeniem do niego kolejnych poprawek, został w czwartek po drugim czytaniu odesłany do sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Infrastruktury.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Podczas wcześniejszego posiedzenia komisji posłowie zaproponowali wprowadzenie poprawek, m.in. zakładającej, że posiadając prawo jazdy kat. B będzie można prowadzić elektryczne auta o masie do 4250 kg zamiast 3500 kg.

Poseł Krzysztof Kozik (PiS) powiedział podczas dyskusji, że brak tej regulacji spowodowałby utratę możliwości zarobkowych przez wiele osób, które kierują obecnie pojazdami dostawczymi na podstawie prawa jazdy kategorii B, lub ograniczyłby efektywne wykorzystanie pojazdów z napędami alternatywnymi poprzez ograniczenie ładowności lub zmniejszenie zasięgu.

"W związku z tym, że również zauważyliśmy brak w tej ustawie regulacji dotyczących pojazdów specjalistycznych, pojazdów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pozwolę sobie złożyć odpowiednią poprawkę" - dodał Kozik.

Poprawki złożyła też posłanka Mirosława Nykiel (KO) - w tym taką, która ma na celu ograniczenie czasu wjazdu do stref czystego transportu pojazdom zasilanym gazem do 2026 roku.

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie jest m.in. uregulowanie procedury dotyczącej instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Projektowane przepisy mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Określa się przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia może wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne jest uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

W projekcie precyzuje się zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców.

Zmiana przewiduje wprowadzenie możliwości udzielania wsparcia finansowego w przypadku, gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu.

Pojawić się ma definicja roweru wspomaganego elektrycznie, co ma umożliwić rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych. Wprowadzono także niezbędne modyfikacje pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru. W uzasadnieniu wskazano, że wprowadzenie regulacji w zakresie wodoru jest konieczne, gdyż zakłada się, że nowe paliwo alternatywne znajdzie w niedalekiej przyszłości zastosowanie w różnych segmentach gospodarki w ramach zorganizowanych flot pojazdów, w logistyce przemysłowej oraz w transporcie publicznym.

Ponadto projektowana ustawa umożliwi wprowadzenie do polskiego prawa kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym: dyrektywy z 20 czerwca 2019 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywy z 30 maja 2018 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.