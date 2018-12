Ustawa o podatku akcyzowym opublikowana w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek popołudniu w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. M.in. obniża ona akcyzę na energię elektryczną, zmniejsza tzw. opłatę przejściową i ustala ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw została 28 grudnia przyjęta przez parlament, a w niedzielę podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Regulacja m.in. obniża akcyzę na energię elektryczną, zmniejsza tzw. opłatę przejściową oraz ustala ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r.

Firmy energetyczne mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do końca marca 2019 r.

Zgodnie z nowymi przepisami akcyza na energię elektryczną zostaje zmniejszona z 20 do 5 zł za MWh, obniżona zostaje też o 95 proc. opłata przejściowa, płacona co miesiąc przez odbiorców energii elektrycznej w rachunkach. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców, zostają zamrożone na poziomie z 31 grudnia 2018 r. Ceny energii w 2019 r. będą ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców, które obowiązywały 30 czerwca 2018 r. Umowy na dostawy w 2019 r., jeśli zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r., z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Sprzedawcy, którzy w 2019 r. kupią energię na rynku drożej niż ustalona cena sprzedaży, będą otrzymywali bezpośredni zwrot utraconego przychodu z tworzonego przez nowelizację Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Sposób zwrotu określi minister energii w rozporządzeniu, używając średnioważonej ceny rynkowej energii.

Na spadku akcyzy w 2019 r. odbiorcy mają zaoszczędzić 1,85 mld zł, na spadku opłaty przejściowej - 2,24 mld zł, na wypłatę różnicy cen zarezerwowano 4 mld zł. Według rządu wszystkie te działania powinny pokryć w całości ewentualny wzrost rynkowych cen energii rzędu 60-100 zł/MWh.

Fundusz Wypłaty Róz˙nicy Ceny ma zostać zasilony 80 proc. pieniędzy ze sprzedaży przez rząd w 2019 r. dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2. 1 mld z tego tytułu ma trafić do krajowego systemu zielonych inwestycji. Ma on dofinansowywać projekty nowych niskoemisyjnych z´ródeł energii, modernizacje zmniejszaja?ce jednostkowy wskaz´nik emisyjnos´ci lub inwestycję w infrastrukture? dystrybucyjna?.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.