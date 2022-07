Ustawa o pracy zdalnej zapewni gorące lato działom HR

Jednym z najgorętszych tematów rozmów na linii działy HR–działy prawne polskich firm w ostatnim czasie jest planowane wprowadzenie do polskiego porządku prawnego pełnoprawnej pracy zdalnej będące odpowiedzią polskiego rządu na nowe zjawisko prawne i społeczne, jakim jest upowszechnienie tej formy wykonywania pracy.

Krzysztof Wójcik

Head of Legal and Corporate Vistra

Pracodawcy zostali zelektryzowani informacją, że zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia i z tym dniem ustanie pandemiczna podstawa prawna do świadczenia pracy zdalnej. Aktualnie wykonywana praca zdalna stanie się więc formalnie nielegalna. Nie dziwią więc pospieszne analizy nowych rozwiązań i przygotowania do ich implementacji, jeszcze zanim nowelizacja nabierze ostatecznych kształtów, tym bardziej że media informują o wejściu w życie przepisów nawet od 1 sierpnia, czyli w środku sezonu wakacyjnego.

Praca zdalna zastępuje w całości dotychczasową telepracę – formę pracy, która nie przystawała do obecnych realiów technologicznych i była stosowana relatywnie rzadko. Nowe przepisy zostały umieszczone w jednym rozdziale Kodeksu pracy i składają się z 16 artykułów. Wydaje się, że nie jest to wiele, zwłaszcza w porównaniu do innych ustaw, jednak lektura projektowanych rozwiązań nie pozostawia złudzeń, że ich implementacja będzie pracochłonna.

Przede wszystkim pracodawca zostanie zobligowany do zrekompensowania pracownikowi kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. Z całą pewnością zasady ustalania formy lub wysokości rekompensaty będą budziły kontrowersje na styku pracodawca–pracownik. Dużą konsternację wywołują przepisy dotyczące wypłaty ryczałtowej rekompensaty w przypadku pracy hybrydowej. Ustawodawca bowiem nakazuje, aby ryczałt kompensował rzeczywiste koszty pracy zdalnej, co nie jest trudne w przypadku pracowników wykonujących pracę wyłącznie w tej formie, ale może być technicznie skomplikowane w przypadku pracowników hybrydowych, zwłaszcza gdy liczba dni pracy zdalnej nie jest stała.

Praca zdalna stanie się dużo bardziej zbiurokratyzowana. Konieczne będzie ustalenie zasad potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia pracy, zasad kontroli pracownika w miejscu pracy, przestrzegania BHP i przepisów o ochronie informacji oraz danych osobowych, określenie zasad posługiwania się i konserwacji powierzonego pracownikowi sprzętu. Ustalone będą wymagały także zasady porozumiewania na linii pracownik–pracodawca.

Wszystko to, a nawet więcej, będzie musiało zostać opracowane i odpowiednio implementowane w postaci regulaminów, porozumień czy aneksów do umowy o pracę. Wygląda więc na to, że lato będzie gorące nawet w klimatyzowanych biurach, a powszechność pracy zdalnej spowoduje, że czeka nas gorączka implementacyjna na miarę wdrażania RODO.