Uziemione Boeingi 737 MAX mogą wrócić do lotów pod koniec roku

Rolls-Royce zwolni co najmniej 9 tys. pracowników

Brytyjski koncern Rolls-Royce zapowiedział, że zmuszony jest do zwolnienia co najmniej 9 tys. ze swoich 52 tys. pracowników. Ma to pomóc producentowi silników lotniczych oraz kultowych limuzyn w osiągnięciu rocznych oszczędności na poziomie 1,3 mld funtów (1,59 mld USD), donosi Reuters.