Uznana za nic nie wartą spółka jest wyceniana na ponad 2 mld USD

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

14 miesięcy po tym jak analitycy uznali ją za nic nie wartą spółka Thungela Resources zwiększyła zysk o 3 tys. proc. i ma ponad 2 mld USD kapitalizacji, donosi The Telegraph.

Thungela Resources to spółka wydzielona w czerwcu 2021 roku z międzynarodowego koncernu Anglo American. Jest dostawcą węgla do elektrowni w RPA. Właśnie zakończyła pierwsze półrocze zyskiem wysokości 9,6 mld ZAR (583 mln USD), czyli prawie 3 tys. proc. wyższym niż rok wcześniej. To głównie skutek wzrostu ceny węgla z powodu kryzysu energetycznego spowodowanego przez wojnę na Ukrainie. Thungela sprzedawała w pierwszym półroczu węgiel po średnio 240 USD za tonę wobec 75 USD rok wcześniej.