Van Mercedesa z gniazdkiem w zderzaku

Marka samochodów produkowanych przez Daimlera dołącza do oferty kolejny elektryczny model. Tym razem koncern postawił na gabaryty i wygodę

Klasa V to van, którym można przewieźć kilku biznesmenów, ale w weekendy posłuży też rodzinnym wypadom, a od biedy pomoże nawet dowieźć po drodze trochę towaru do sklepu. Nic dziwnego, że Niemcy postanowili coś takiego podłączyć do gniazdka. I tak powstał model EQV 300. Koncepcyjną wersję samochodu zaprezentowano już rok temu, ale dopiero teraz Mercedes rozpoczyna sprzedaż. Polskie przedstawicielstwo koncernu Daimlera informuje, że EQV będzie można zamawiać od lipca i wtedy podane zostaną ceny w złotych. Na razie mamy jedynie cennik zachodnioeuropejski, który zaczyna się od 71,4 tys. EUR po opodatkowaniu.