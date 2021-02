Vestas Wind Systems podjął wyzwanie rywali i zaoferuje morską turbinę wiatrową wyższą niż most Golden Gate w San Francisco.

Duńska spółka chce wprowadzić rekordowo wysoką morską turbinę wiatrową do użytku w 2024 roku. Będzie miała moc 15 MW, co wystarczy do zapewnienia energii elektrycznej dla ok. 20 tys. gospodarstw domowych rocznie. Każda z łopat turbiny będzie miała długość 115,5 metra. Jej całkowita wysokość wyniesie 261 metrów.