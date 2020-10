Villeroy: EBC nie powinien wyznaczać daty zakończenia stymulacji

Zdaniem Francoisa Villeroya de Galahau, członka władz Europejskiego Banku Centralnego, instytucja nie powinna wyznaczać daty zakończenia pakietu stymulacyjnego, który został uruchomiony w celu wsparcia gospodarki eurolandu w walce z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, informuje Reuters.

Szef francuskiego banku centralnego stwierdził, że mając na uwadze obecną, niepewną sytuację, w tym ryzysko związane ze wzrostem liczby nowych infekcji, błędem byłoby odgórne nakreślanie terminu zakończenia wsparcia.

Deklarowaliśmy, że program będzie trwał do zakończenia fazy kryzysu, a przynajmniej do czerwca przyszłego roku, jednak to co się wokół nas dzieje w związku z pandemią nie powinno ograniczać naszego wsparcia. Nie można w takiej sytuacji z góry przesądzać o jakichkolwiek terminach i trzeba pozostawać otwartym na dalsze działania – powiedział Villeroy de Galhau.

W ramach przyjętego programu ratunkowego, EBC planuje do czerwca 2021 r. wykupić dług o wartości 1,35 bln EUR oraz przeprowadzić inne zaplanowane zakupy w kwocie kilkuset miliardów euro.