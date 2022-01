Szef francuskiego banku centralnego zadeklarował, że władze monetarne eurolandu nie pozostaną „ślepe” na rozwój inflacji i napływające dane i będą reagować odpowiednio do sytuacji.

Nasze prognozy oczywiście nie oznaczają „ślepej” pewności. Jeśli inflacja okazałaby się bardziej uporczywa, będziemy mieli determinację i zdolność do szybkiego dostosowania naszej polityki pieniężnej – powiedział Villeroy.

Bankier przyznał, że choć EBC był zaskoczony skalą inflacji i jej trwałością w ostatnich miesiącach, nadal podtrzymuje przekonanie, że w tym roku dojdzie do osłabienia presji cenowej. Według niego, można wyobrazić sobie sytuacje, że inflacja „unormuje się” nie na tak niskim poziomie jak przed pandemią, ale blisko celu EBC na poziomie 2 proc.

Rynki pieniężne obstawiają podwyżkę stóp procentowych EBC o 10 punktów bazowych do -0,4 proc. do października i ponad ćwierć procentowy wzrost stawki w przypadku Fed do marca.