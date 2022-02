Stojący na czele francuskiego banku centralnego Villeroy stwierdził, że EBC musi wprowadzić do swojej polityki pewną „opcjonalność” i to już na posiedzeniu zaplanowanym na 10 marca.

Zwiększona opcjonalność, według moich kryteriów, oznaczałaby, że powinniśmy zdecydować o końcowej dacie skupu aktywów. Mogłoby to stać się około III kw., ale dokładny termin wymaga dogłębnej dyskusji – powiedział Villeroy, cytowany przez CNBC.

W marcu zakończyć się ma skup obligacji w ramach pandemicznego programu zakupów awaryjnych (PEPP) o wartości 1,85 bln EUR. Tymczasem zakupy w ramach starszego programu APP są zwiększane, aby służyć jako pomost luzowania ilościowego. Miesięcznie w ramach APP wraz z OIPE (ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny) bank centralny strefy euro skupuje z rynku aktywa o wartości 20 mld EUR. Kwota ta ma wzrosnąć do 40 mld EUR w II kw, zaś w III spaść do 30 mld EUR by ponownie zmniejszyć się do 20 mld EUR.

Zdaniem Villeroya, terminy te mogą ulec modyfikacji w zależności od potrzeb i warunków zewnętrznych.