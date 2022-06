Francois Villeroy de Galhau z Rady Prezesów EBC uważa, że nowe narzędzie antykryzysowe banku centralnego eurolandu powinno zasygnalizować, iż determinacja w obronie spójności euro nie ma granic, informuje Bloomberg.

Villeroy ujawnił, że choć wciąż pozostają „otwarte kwestie” w sprawie narzędzia mającego zapobiegać tzw. fragmentacji, to jest porozumienie co do jego roli jako wsparcia.

- Powinno być dostępne w rozmiarze, jaki jest niezbędny, aby jasne było iż nie ma granic co do naszego zobowiązania dotyczącego ochrony euro – powiedział prezes Banku Francji. – Im bardziej wiarygodny taki instrument, tym mniej będzie go trzeba użyć. Tak działa wsparcie – dodał. W ubiegłym tygodniu na specjalnym posiedzeniu Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowano o stworzeniu nowego narzędzia, które pozwoliłoby zapobiegać tzw. fragmentacji, czyli zróżnicowanej reakcji instrumentów finansowych państw strefy euro na zmiany polityki monetarnej banku centralnego. Mobilizację w EBC wywołał duży wzrost rentowności obligacji Włoch oraz innych „peryferyjnych” państw strefy euro przy wyraźnie mniejszym wzroście rentowności uważanych za benchmark obligacji Niemiec.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗