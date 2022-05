Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Francois Villeroy de Galhau, szef Banku Francji i przedstawiciel władz Europejskiego Banku Centralnego uważa, że stopy procentowe w strefie euro będą mogły wzrosnąć w tym roku do poziomu powyżej zera, jeśli pozwolą na to okoliczności, a gospodarka nie okaże się na to za słaba, informuje Bloomberg.

Francois Villeroy de Galhau fot. Cyril Marcilhacy/Bloomberg