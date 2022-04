Volkswagen wybrał banki do przeprowadzenia IPO Porsche

Największy europejski producent samochodów wybrał banki, które przeprowadzą pierwotną ofertę publiczną (IPO) spółki Porsche, prawdopodobnie największą w tym roku w Europie, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

Volkswagen zdecydował, że globalnymi koordynatorami oferty będą amerykańskie banki Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. i Citigroup, twierdzą informatorzy agencji. Według niektórych z nich, oferta ma wyceniać Porsche na ok. 90 mld EUR. Część doradców mówi jednak o potencjalnej wycenie powyżej 100 mld EUR w oparciu o notowania innych producentów aut luksusowych, a także technologie, którymi dysponuje legendarna niemiecka marka.