Fabryka, która ma rozpocząć produkcję w 2025 roku, będzie mogła wyprodukować akumulatory o łącznej energii 50 GWh. Znajdzie w niej zatrudnienie do 3 tys. osób. Akumulatory mają znaleźć zastosowanie w autach Volvo i Polestar nowej generacji.

fot. Volvo Cars i Northvolt

Reuters przypomina, że obie spółki ogłosiły w ubiegłym roku plan stworzenia joint venture pracującego nad akumulatorami do aut elektrycznych. Przewidywał on budowę tzw. gigafabryki i centrum badawczo rozwojowego. Łączną wartość inwestycji szacowano na ok. 30 mld SEK (3,3 mld USD).