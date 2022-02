Von der Leyen zapowiada uderzenie w rosyjskich oligarchów, bank centralny Rosji i usunięcie banków ze SWIFT

„Unia Europejska i jej partnerzy pracują nad osłabieniem zdolności (prezydenta Rosji Władimira) Putina do finansowania machiny wojennej” – powiedziała szefowa KE dodając, że zaproponuje przywódcom UE usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT.

„Zapewni to odłączenie tych banków od międzynarodowego systemu finansowego i zaszkodzi ich zdolności do działania na całym świecie” - wskazała.

„SWIFT to dominujący na świecie globalny system płatności międzybankowych. Odcięcie banków uniemożliwi im przeprowadzanie większości transakcji finansowych na całym świecie i skutecznie zablokuje rosyjski eksport i import” – dodała von der Leyen.

„Sparaliżujemy aktywa rosyjskiego banku centralnego. To zamrozi jego transakcje. A to uniemożliwi bankowi centralnemu upłynnianie swoich aktywów. I wreszcie będziemy pracować nad zakazaniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na naszych rynkach” - wskazała.

„Wszystkie te środki znacznie zaszkodzą zdolności Putina do finansowania wojny. Będą one miały niszczący wpływ na gospodarkę Rosji. Putin wkroczył na drogę zmierzającą do zniszczenia Ukrainy, ale to, co w rzeczywistości robi, to także niszczenie przyszłości własnego kraju" - podsumowała szefowa KE.