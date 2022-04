Votum Energy w Grupie Columbus - rozwój i sukces konsolidacji w branży OZE

Sektor energetyczny przechodzi ogromną przemianę i nie ulega wątpliwości, że w nadchodzących latach będzie on wyglądał zupełnie inaczej. Trwa transformacja energetyczna, a ekoenergetyczne rozwiązania stały się najtańszym źródłem energii elektrycznej. Transformacja zachodzi również na rynku pracy, dotyka coraz więcej branż i sektorów gospodarki. OZE jest nie tylko motorem rozwoju nowych produktów i usług wspierających niskoemisyjną gospodarkę ale także sprzyja tworzeniu nowych miejsc rozwoju i nowych karier.

Columbus Elite to fenomen w świecie nowoczesnego biznesu – organizacja otwarta na przedsiębiorczych ludzi, którzy pragną rozwijać się w przyszłościowym sektorze OZE. Spółka powstała w 2019 roku i jest dziś największą siecią sprzedażową branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. Columbus Elite jest spółką wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Columbus czołowego dostawcy usług na rynku nowoczesnej energetyki. Jej założycielami są Paweł Bednarek, Rafał Kołłątaj oraz Dawid Zieliński. To właśnie oni rewolucjonizują polski rynek OZE, tworząc największą sieć sprzedażową tej branży w Polsce. Zarząd Columbus Elite wykorzystuje do tego ogromne doświadczenie w sprzedaży oraz w tworzeniu mistrzowskich zespołów.

Wsparcie wiedzą i kapitałem

System efektywnych szkoleń Columbus Elite przełożył się na sukces firmy - dostarczyła już ona zieloną energię do ponad 23 tys. klientów w całej Polsce, stając się niekwestionowanym liderem. Grupa Kapitałowa Columbus jest czołowym dostawcą usług na rynku nowoczesnej energetyki. Spółka wielokrotnie udowodniła, że jest godnym zaufania partnerem. Podczas konferencji klimatycznej Carbon Footprint Summit w październiku ubiegłego roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Grupą Kapitałową Votum i Columbus Elite z Grupy Columbus. W ramach powyższej umowy Columbus Elite objęło pakiet akcji reprezentujący 55 proc. udziałów w kapitale zakładowym Votum Energy.

Prezes zarządu Columbus Elite Paweł Bednarek tak skomentował decyzję o podjęciu współpracy z Votum Energy: Jako laureaci nagrody Liderów Społecznej Odpowiedzialności, chcemy współpracować z firmami, które tak jak my cenią sobie kulturę organizacyjną i wynikające z niej wartości. Podstawą każdej współpracy jest zaufanie, to dzięki niemu możemy efektywniej pracować i służyć klientom. Zaufanie natomiast zaczyna się od szacunku. Będąc częścią Grupy Kapitałowej Columbus, nikt nie działa w pojedynkę, działamy wszyscy razem - razem zmieniamy świat. Wspieramy się i polegamy na sobie. Jesteśmy największą siecią partnerską na polskim rynku OZE - dajemy najlepsze możliwości rozwoju i współpracy dla sprzedawców.

Konsolidacja dla rozwoju

Votum Energy SA to spółka działająca w branży odnawialnych źródeł energii, która powstała w czerwcu 2020 roku, jej założycielami są Andrzej Dadełło, Bartłomiej Krupa, Tomasz Stanisławski i Kamil Krążek którym przyświecało stworzenie organizacji dającej wysoki poziom obsługi klienta oraz wdrażanie innowacyjnych usług z zakresu energetyki rozproszonej. By zrealizować swoje cele zdecydowano w październiku 2021 roku na dołączenie do Grupy Kapitałowej Columbus poprzez podpisanie umowy inwestycyjnej ze spółką dystrybucyjną Columbus Elite. Połączenie to okazało się sukcesem dla obu organizacji i pokazuje efektywną drogę dla rynku fotowoltaicznego którą jest konsolidacja przyspieszająca rozwój i pozwalająca zoptymalizować koszty. Współpraca z Columbus umożliwia spółkom takim jak Votum Energy na stabilny rozwój w ramach partnerskiego wsparcia jakie gwarantuje Columbus Elite.

Zarząd Columbus Elite i Votum Energy o rezultatach współpracy

Co zdecydowało o wyborze Grupy Kapitałowej Columbus i Columbus Elite jako partnera biznesowego?

Tomasz Stanisławski: Zmiany legislacyjne, uwarunkowania makroekonomiczne i przerwy w łańcuchu dostaw komponentów, które są niezbędne przy inwestycjach OZE – to wszystko sprawia, że należy starannie oceniać swoje zasoby i szukać alternatywnych rozwiązań do realizacji ambitnych celów. Dlatego zdecydowaliśmy się na zawarcie umowy inwestycyjnej z Columbus Elite. Obserwowaliśmy, jak rozwija się cała Grupa Columbus, stając się trendsetterem rynku OZE. Stwierdziliśmy, że to najlepszy partner oraz właściwy moment do rozpoczęcia konsolidacji branży. Wiem, że nasze działania będą naśladowane przez innych i wskażą drogę, jak powinno wyglądać partnerstwo dla przyszłości.

Columbus Elite skutecznie buduje partnerstwo, jaki jest sposób na długofalową i efektywną współpracę?

Rafał Kołłątaj: Podjęcie współpracy jest łatwe, jednak kluczowe jest tworzenie jednego organizmu, zespołu ludzi, którzy posiadają wspólne cele. To podobne wartości organizacyjne warunkują sukces operacyjny firmy. Tak właśnie było z Votum Energy. Po wielu spotkaniach i obserwacjach stwierdziliśmy, że nasze cele są podobne i to było dla nas czynnikiem decydującym o podjęciu współpracy. W obu spółkach istnieje podobne podejście związane z rozwojem i budowaniem organizacji.

Jak dziś wygląda ta współpraca? Czu udało się osiągnąć cele? Jak konsolidacja wpłynęła na rozwój waszych organizacji biorących udział w polskiej transformacji energetycznej?

Kamil Krążek: Po okresie szkoleń, reorganizacji w strukturach Votum i wdrożeniu efektywnej ścieżki handlowej oraz procesów stosowanych na co dzień w Columbus Elie, już po pół roku intensywnej współpracy możemy powiedzieć, że cel został osiągnięty. W Columbus Elite siłę stanowi zaplecze logistyczno-technologiczne Grupy Kapitałowej Columbus oraz własne siły wsparcia struktur sprzedaży, szkoleń i optymalizacji biznesowej. Czujemy, że dla wielu naszych czołowych managerów wsparcie zaplecza, którym dysponuje Columbus, daje motywację i możliwości rozwoju w tych niestabilnych czasach.

Dlaczego innowacyjność oferty i dostęp do najnowszej technologii są tak ważne w branży OZE?

Kamil Krążek: Bycie liderem branży oznacza tworzenie takiej oferty, która spełnia wymagania klientów i daje znacznie więcej niż oczekują. To pozwala się wiązać biznesowo na lata i działać w ekosystemie wzajemnych korzyści. W tak innowacyjnej branży jak OZE osiągamy znaczące efekty dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, rozwojowi komunikacji i edukacji w zakresie potrzeb klientów. Dzięki współpracy z Grupą Kapitałową Columbus i bilansowaniu 1:1 możemy oferować najbardziej kompleksową usługę.

Rafał Kołłątaj: Dziś od firm oczekuje się elastyczności i działania w szybko zmieniających się trendach. Usługa Prąd jak Powietrze jest odpowiedzią na współczesne energetyczne wyzwania. W Columbus Elite stale poszerzamy kanały dystrybucyjne oraz prowadzimy dedykowane kampanie rekrutacyjne. Zapraszamy do współpracy mniejszych i większych przedsiębiorców, którzy podobnie jak Votum Energy chcą odnaleźć się w dobrze prosperującym i przyszłościowym biznesie. Zapraszamy handlowców z branży i spoza niej, managerów, dyrektorów, jak i całe sieci sprzedaży do współpracy. OZE daje szansę na budowanie udanej kariery zawodowej, a my chcemy ją umożliwić każdemu. Niezależnie od doświadczenia, chcemy współpracować i zapewniać naszym partnerom nowe umiejętności oraz innowacyjność.

Jak wasza spółka przygotowuje się do zmian legislacyjnych?

Paweł Bednarek: Rynek jest w niezwykle ważnym momencie. Nowa ustawa, obowiązująca od kwietnia 2022 r. powoduje, że branża OZE musi się konsolidować. My wychodzimy z ofertą współpracy do mniejszych podmiotów, umacniamy się w segmencie domów jednorodzinnych i chcemy dwukrotnie zwiększyć wartość spółki w 2022 r. Również Votum Energy od marca br. skutecznie zwiększa swoje wyniki sprzedażowe. W ramach innowacyjnej usługi Prąd jak Powietrze, klienci mogą w 100 proc. wykorzystać energię wyprodukowaną przez ich instalacje fotowoltaiczne. Nie ponoszą kosztów dystrybucyjnych, a nadwyżki mogą odebrać w dowolnym momencie przez 24h/7. Te zmiany oznaczają dla nas, jako spółki dystrybucyjnej nowe możliwości i skuteczne realizowanie celów z pozycji lidera branży.

Tomasz Stanisławski: Jako firma wywodząca się z branży prawnej, jesteśmy przyzwyczajeni do analizy zmieniającego się prawa i dokonujemy wnikliwych analiz. Naszym zdaniem, najlepszym rozwiązaniem na rynku, które pozwala utrzymać satysfakcjonujący poziom rentowności inwestycji w OZE, jest usługa Prąd jak Powietrze od Columbus. Votum Energy jest znakomitym przykładem wykorzystania potencjału systemu pracy Columbus Elite i wsparcia logistyczne całej Grupy Kapitałowej Columbus. Dzięki temu działamy prężnie i efektywnie, czego życzymy innym mniejszym zespołom sprzedażowym, które postanowią dołączyć do Columbus Elite.

Czy wsparcie Grupy Columbus i oferta bilansowania 1:1 pozwoli sprostać oczekiwaniom klientów ?

Rafał Kołłątaj: Jesteśmy po pełnym wdrożeniu nowej oferty z usługą Prąd jak Powietrze. Po pierwszych 3 tygodniach wyniki są świetne - nie ma przestoju w pracy, wszyscy agenci czują się spokojnie i bezpiecznie. Spotykając się z właścicielami domów w całej Polsce, nasi przedstawiciele widzą, że klienci chcą fotowoltaikę z usługą bilansowania. W Columbus Elite nie tylko nadążamy za szybkością innowacji, ale nadajemy tempa zmianom. Dzięki usłudze Prąd jak Powietrze, pokazujemy, że możliwości rozwoju branży OZE są nieskończone. Kiedy inni widzą przeszkodzę, my wykorzystujemy nasze doświadczenie i dajemy rozwiązanie. Przed nami duże zmiany i wielka niepewność w innych firmach. Z pewnością uderzą one w mniejszych przedsiębiorców, którzy nie mają tak dużego zaplecza technologicznego i logistycznego. Dlatego chcę ich zaprosić do współpracy - w Columbus Elite mogą kontynuować swój biznes w oparciu o wiedzę, doświadczenie, innowacyjność oraz najnowszą technologię od Grupy Kapitałowej Columbus.

Wszyscy doświadczamy zmian i podwyżek na rynku energetycznym. Czy branża OZE nadal będzie się rozwijać?

Tomasz Stanisławski: Obecnie rynek energetyczny, szczególnie w Polsce i naszej części Europy, jest uzależniony od cen surowców takich jak węgiel, gaz i ropa. Przy obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych jesteśmy narażeni na znaczne podwyżki cen, a nawet niedostępność surowców kopalnych. Jedyną alternatywą na uniezależnienie się od reglamentowanych dostaw jest budowa rozproszonego systemu energetycznego, montaż magazynów energii oraz energooszczędnych generatorów energii cieplnej np. pompy ciepła.

Paweł Bednarek: Znaczenie segmentu OZE rośnie, a ilość pracy, jaką mamy do wykonania, jest ogromna. W Columbus Elite oferujemy naszym współpracownikom możliwość bezpiecznego rozwoju w branży przez kolejne lata. Dla nas priorytetem jest dostarczenie najlepszej i najnowszej technologii, która zapewni naszym klientom optymalizację kosztów. Z kolei naszym współpracownikom stwarzamy możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kariery.

Jakie czynniki pozwoliły spółce Votum na wypracowanie tak dobrych wyników?

Kamil Krążek: Podstawowym czynnikiem, który pomaga w uzyskiwaniu dobrych wyników sprzedażowych jest odpowiedni partner, który dostarcza innowacyjny produkt wraz ze wsparciem merytorycznym oraz zapewnia wysoki poziom posprzedażowej obsługi klienta. To wszystko uzyskujemy dzięki współpracy z Columbus Elite – to w dużej mierze dzięki Pawłowi Bednarkowi i Rafałowi Kołłątajowi mogliśmy szybko i sprawnie przejść do realizacji założonych planów i zająć się tym co najlepiej potrafimy robić. Grupa Kapitałowa Votum od ponad 17 lat zajmuje się budową struktur sprzedażowych i przygotowaniem handlowców do profesjonalnego doradztwa oraz sprzedaż produktów, dających bezpieczeństwo klientowi indywidualnemu. Na przestrzeni prawie dwóch dekad możemy pochwalić się zawarciem kontraktów o łącznej wartości ponad 5 mld zł. Podsumowując: rynek się konsoliduje, podobnie jak miało to miejsce w branży finansowej, ubezpieczeniowej czy odszkodowawczej. Teraz czas na OZE.

Columbus Elite to największa sieć sprzedażowa branży OZE w Polsce. Szkolicie i wspieracie swoich współpracowników. Czy można powiedzieć, że Columbus Elite tworzy centrum kompetencyjne zarówno dla młodych jak i doświadczonych przedsiębiorców?

Paweł Bednarek: Szkolenia i budowanie relacji międzyludzkich od początku były dla nas priorytetem. Chcemy być drogowskazem dla młodych, przedsiębiorczych osób. Wspieramy budowanie środowiska pracy, gdzie jest miejsce na rozwój i wsparcie. Tylko organizacja, która w pełni umożliwia rozwój i wzajemnie się motywuje, może wierzyć w swój sukces. Cieszy nas, że nasze standardy szkoleniowe sprawdzają się również w grupach doświadczonych sprzedawców i zapewniają im rozwój i osobiste sukcesy, tak jak ma to miejsce poprzez współpracę z Votum Energy. Obecnie jesteśmy w procesie rozmów biznesowych i konsolidacji z kolejnymi podmiotami, które podobnie jak organizacja prowadzona przez Tomasza Stanisławskiego i Kamila Krążka chcą stabilnie rozwijać swoje firmy we współpracy z Columbus Elite.