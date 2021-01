W 2020 r. mniej nowych jednoosobowych działalności gospodarczych

W 2020 r. założono o niemal 14 proc. mniej jednoosobowych działalności gospodarczych w stosunku do 2019 r. Firmy takie zarejestrowało 263,6 tys. osób, przed rokiem zaś 305,9 tys. - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG).

Według szacunków COIG w 2020 r. mniejsza o prawie 14 proc. liczba nowych zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych to skutki pandemii koronawirusa, która zdominowała ubiegłoroczny krajobraz gospodarczy. Ubiegłoroczna liczba nowych firm tego rodzaju to również spadek o 18,4 proc. w stosunku do roku 2018, kiedy jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowało 323,1 tys. osób. To zdaniem analityków najniższy wskaźnik indywidualnej formy działalności od ponad dekady.