W 2020 r. UE zużyła najmniej ropy i destylatów od 30 lat

Według zaprezentowanych w piątek danych Eurostatu, zużycie ropy naftowej i produktów jej rafinacji spadło w 2020 r. najmocniej w historii o około 10 proc. do 310 megaton ekwiwalentu ropy (Mtoe), co jest najniższym poziomem od 30 lat.

Jedna z największych zmian, sięgający 56 proc. spadek stała się udziałem paliwa lotniczego, którego konsumpcja w 2019 r. osiągnęła rekordowy poziom 48,2 Mtoe. Stało się to w skutek wprowadzanych zakazów podróżowania co doprowadziło do anulowania dziesiątek tysięcy lotów.

Jak podaje Eurostat, spośród unijnych krajów największy spadek konsumpcji odnotowano w przypadku Luksemburgu, gdzie sięgnął 21 proc.

Tymczasem udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem w UE wzrósł do 22 proc. przekraczając unijny cel na poziomie 20 proc. Liderem w tym zestawieniu została Szwecja (ponad 60 proc.) wyprzedzając Finlandię (44 proc.) oraz Łotwę (42 proc.).