PKB Niemiec spadł w ubiegłym roku o 5 proc., wynika z wstępnych szacunków krajowego urzędu statystycznego. To jego największa zniżka od 2009 roku, kiedy spadł o 5,7 proc.

Wymuszone przez pandemię ograniczenie działalności gospodarczej zmusiło rząd do działań wspierających, czego skutkiem był wzrost deficytu budżetowego do 4,8 proc. PKB. Oznacza to, że był największy od 1995 roku.