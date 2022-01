W 2022 r. nie będzie wyprzedaży rocznika, będą za to podwyżki cen nowych aut

W 2022 roku zamiast zwyczajowej wyprzedaży rocznika, czekają nas dalsze podwyżki cen samochodów - średnio o 15-20 proc. rok do roku - prognozuje wiceprezes Carsmile Michał Knitter. Zdaniem eksperta, co najmniej do końca 2022 roku potrwają ograniczenia w produkcji samochodów.

fot. JIB/Adobe Stock