W 2022 roku Chiny postawią na rozwój odnawialnych źródeł energii

– W bieżącym roku Chiny zainstalują 140 GW mocy wytwarzanej z czystych źródeł energii –powiedział Tao Ye, pracownik naukowy Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, najważniejszej agencji planowania gospodarczego w kraju. Dodał on, że ,,w bieżącym roku jedynie energia słoneczna dostarczy Chinom około 75 GW mocy’’.

Słowa Tao są dowodem na dążenia Chin do zwiększenia swojej niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie źródeł przyjaznych dla środowiska. Wschodnioazjatycki kraj do 2023 roku planuje uzyskać 1,2 tys. GW mocy wiatrowej i słonecznej. Według danych BloombergNEF, do końca ubiegłego roku Chiny posiadały już 678 GW.