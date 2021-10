Odbudowa brytyjskiej gospodarki nabrała tempa w październiku. Wyższe niż we wrześniu i lepsze od oczekiwań okazały się odczyty indeksów PMI zarówno dla sektora usług, jak i przemysłu, pisze Reuters.

Według wstępnego odczytu, indeks PMI dla sektora usług wzrósł z 55,4 pkt we wrześniu do 58 pkt we wrześniu. To najwyższy odczyt od trzech miesięcy. Analitycy spodziewali się spadku do 54,6 pkt.

Indeks PMI dla przemysłu wzrósł z 57,1 pkt do 57,7 pkt miesiąc do miesiąca. W przypadku tego wskaźnika oczekiwano spadku do 55,5 pkt.