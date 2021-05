W brytyjskim KPMG tylko dwa dni w tygodniu w biurze

Brytyjskie KPMG poinformowało 16 tys. swoich pracowników, że od czerwca będą pracować w biurze przeciętnie tylko dwa dni w tygodniu, informuje The Guardian.

Firma poinformowała jednocześnie pracowników, że latem będzie im przysługiwać każdego tygodnia dodatkowe 2,5 godziny wolnego „aby mogli oderwać się od pracy i odzyskać energię”. Wszyscy pracownicy brytyjskiego KPMG będą mieli także wolne 21 czerwca, w dniu, w którym brytyjski rząd planuje zniesienie wszystkich ograniczeń w ramach dystansowania społecznego wprowadzonych podczas pandemii.

- Ufamy naszym ludziom. Nasz nowy sposób pracy wzmocni ich i pozwoli im samodzielnie planować tydzień pracy. Pandemia dowiodła, że nie chodzi o to gdzie pracujesz, ale jak pracujesz – powiedział Jon Holt, prezes KPMG UK.

fot. Bloomberg

The Guardian zwraca uwagę, że podejście brytyjskiej firmy mocno kontrastuje z zapowiedzią amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs. We wtorek poinformował on pracowników w USA i Wielkiej Brytanii aby szykowali się do powrotu do biur w czerwcu.