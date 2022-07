W czerwcu ceny mieszkań niższe niż w maju

Analizie poddano 36 498 internetowych ofert sprzedaży zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Wynika z niej, że w czerwcu, w porównaniu z majem, ceny mieszkań spadły w 11 z 17 badanych miast. Największe spadki miały miejsce w Częstochowie (-10 proc. mdm) i Sosnowcu (-7 proc. mdm). Niższe ceny niż w maju odnotowano również na największych rynkach – w Warszawie (-2 proc. mdm), Krakowie (-1 proc. mdm), Gdańsku (-4 proc. mdm) czy Wrocławiu (-1 proc. mdm). Nadal znacząco rosły ceny w Lublinie (+4 proc. mdm).

Jak podkreślono w raporcie, pomimo tych spadków ceny we wszystkich badanych miastach są nadal wyższe niż przed rokiem. Liderem jest Szczecin (wzrost o 21 proc. rdr). Dużo drożej niż w czerwcu 2021 r. jest też w Poznaniu (18 proc. rdr), Rzeszowie (16 proc. rdr) i Wrocławiu (16 proc. rdr). W Warszawie wzrost cen wyniósł 12 proc. rdr., a w Krakowie 11 proc. rdr. Najmniejszy roczny wzrost zaobserwowano w Sosnowcu i Katowicach. Ceny są tam o 6 proc. wyższe niż przed rokiem.

Jako główną przyczynę spadku cen autorzy raportu wskazali wzrost stóp procentowych. "Oddziałuje to na rynek nieruchomości na wiele sposobów. Z jednej strony powoduje, że znacznie droższe i trudniej dostępne stały się kredyty hipoteczne. To mocno ogranicza popyt ze strony osób, które chciałyby kupić mieszkanie dla siebie. Zmusza też część kredytobiorców, którzy nie mogą sobie poradzić ze spłatą rat, do sprzedaży mieszkania. Szczególnie dotyczy to tych, którzy nie mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych" - zauważono.

Wskazano, że wyższe stopy procentowe ograniczają też popyt na mieszkania ze strony inwestorów. "Na lokatach bankowych czy obligacjach mnożna bowiem uzyskać obecnie podobne lub nawet wyższe zyski niż te, jakie przynosi inwestycja w mieszkanie na wynajem. To może się jednak zmienić, ponieważ stawki najmu znacząco rosną. Jeśli dodatkowo w najbliższych miesiącach będzie kontynuowany trend spadku cen mieszkań, to opłacalność takich inwestycji zdecydowanie wzrośnie" - oceniono.

W raporcie wzięto pod uwagę mediany cen wyliczone na podstawie nowo dodanych, unikatowych ogłoszeń (po usunięciu duplikatów) opublikowanych w internecie od 1 do 30 czerwca br.