W czerwcu sprowadzono do Polski o 19,5 proc. mniej używanych aut niż rok wcześniej

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W maju br. zarejestrowano w Polsce ponad 68 tys. sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek o 19,5 proc. rdr - wynika z danych Insytytutu Samar. Według Instytutu, sprowadzane są coraz starsze auta.

Jak podał we wtorek Samar, w szóstym miesiącu br. zarejestrowano w Polsce 68 tys. 162 sprowadzone z zagranicy używane auta osobowe i dostawcze o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek na przestrzeni roku o 19,5 proc. Ponad 90 proc. pojazdów z importu stanowiły samochody osobowe, a pozostałą - samochody dostawcze.