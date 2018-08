W Europie giełdowe zwyżki, oczekiwanie na restart handlowy USA-Chiny

W Europie giełdowe indeksy podążają na północ. Na rynkach oczekiwanie na początek nowej rundy negocjacji handlowych USA-Chiny. W dalszej części tygodnia ważne dla graczy rynkowych będą komentarze bankierów centralnych, którzy spotkają się podczas sympozjum w Jackson Hole - podają maklerzy.

Delegacja Chin przygotowuje się do spotkania pod koniec sierpnia w Waszyngtonie do nowych rokowań z USA, których celem jest zawarcie ugody w sporze handlowym ze Stanami. Chiny nie chcą bowiem, by doszło do zaostrzenia wojny handlowej pomiędzy dwoma mocarstwami.



Ważne dla graczy rynkowym będą w dalszej części tego tygodnia komentarze bankierów centralnych w Jackson Hole - w piątek i sobotę.



Prezes Fed Jerome Powell wygłosi przemówienie w piątek, a inwestorzy będą w jego komentarzach szukać wskazówek co do dalszych działań amerykańskiej Rezerwy Federalnej - począwszy od prawdopodobnej ścieżki zmian stóp procentowych i polityki balance sheet, a skończywszy na podejściu Powella do zawirowań na rynkach wschodzących.



Na rynkach oczekuje się, że Fed podczas swojego wrześniowego posiedzenia podwyższy stopy procentowe, już po raz trzeci w tym roku, ale już czwarty taki ruch - w grudniu - jest mniej pewny.



W lipcu Powell oceniał, że stopniowe podwyżki stóp procentowych w USA na razie "są odpowiednie".



Na marginesie spotkania w Jackson Hole prawdopodobnie dojdzie do dyskusji na temat zawirowań na rynkach wschodzących w ostatnich dniach, a szczególnie w Turcji.



W czwartek minister finansów USA Steven Mnuchin poinformował, że Waszyngton nałoży kolejne sankcje na Turcję, jeśli tamtejsze władze nie uwolnią amerykańskiego pastora Andrew Brunsona.



Też w czwartek minister finansów Turcji Berat Albayrak zapewnił, że Ankara nie zwróci się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a Turcja nie wprowadzi kontroli kapitału, aby wesprzeć swoją walutę.



W środę władze Kataru obiecały, że zainwestują w turecką gospodarkę 15 mld USD. W niedzielę Katar podał, że banki centralne - katarski i turecki - podpisały swap walutowy, który ma zapewnić stabilność finansową Turcji i ratować turecką lirę przed dalszym słabnięciem poprzez wymianę kapitału w katarskich rialach na turecką lirę.



W tym tygodniu w Turcji jest świąteczna przerwa - to może oznaczać niskie obroty i możliwość gwałtownych wahań kursu walutowego. W poniedziałek jeszcze trwa handel.



Tymczasem w poniedziałek o 17.00 rozpocznie się wystąpienie prezesa Fed z Atlanty - Raphaela Bostica - w Kingsport and Bristol Chamber of Commerce w Kingsport. Temat: prognozy dla gospodarki USA.



Na rynku walutowym w poniedziałek euro traci 0,2 proc. do 1,1419 USD. Japoński jen słabnie o 0,1 proc. do 110,64 za dolara USA. Turecka lira zniżkuje o 1,3 proc. do 6,0962 USD.



Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pkt bazowy do 2,86 proc.



Ropa WTI na NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 0,05 proc. do 65,92 USD za baryłkę.



Miedź na LME w Londynie drożeje o 0,8 proc. do 5.974,50 USD za tonę.