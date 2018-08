W Europie na giełdach stabilne nastroje

W Europie na giełdach akcji stabilne nastroje. Prezydent USA Donad Trump lamentuje nad polityką monetarną Fed - traci na tym dolar - podają maklerzy.

Traderzy oceniają skutki osłabienia się dolara USA, co spowodowało wzrost wartości surowców wycenianych w tej walucie i pogorszyło oczekiwania wyników firm w Europie.



Amerykańska waluta traci po komentarzach Donalda Trumpa, który powiedział agencji Reuters, że nie zgadza się z decyzjami Rezerwy Federalnej o podwyżkach stóp procentowych i dodał, że będzie krytykował Fed, jeśli ten będzie kontynuował cykl podwyżek kosztu kredytu.



Globalni inwestorzy czekają na wznowienie rozmów USA-Chiny w sprawie rozwiązania sporu w handlu, który od wielu tygodni ma wpływ na światowe rynki.



We wtorek na giełdach w Europie zwyżkują akcje banków i spółek z sektora energetycznego.



Na rynku walutowym euro umacnia się wobec dolara USA o 0,3 proc. - do 1,1519, najwyżej od ponad tygodnia. Brytyjski funt zyskuje 0,3 proc. do 1,2833 USD, a japoński jen traci 0,05 proc. do 110,09 za dolara.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 2,83 proc.



Ropa na NYMEX drożeje o 0,4 proc. do 66,70 USD/b.



Miedź na Comex w N.Jorku zyskuje 0,4 proc. do 2,70 USD za funt.



Złoto drożeje o 0,3 proc. do 1.194,58 USD za uncję.