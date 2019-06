W Europie słaby początek piątkowych notowań

Giełdy w zachodniej Europie słabo rozpoczynają ostatnią w tym tygodniu sesję. Tanieją spółki technologiczne po cięciu prognoz sprzedaży przez Broadcom Inc. - podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx 600 zniżkuje o 0,3 proc.



Akcje spółki technologicznej ASML Holding NV tracą 1,9 proc., a Infineon Technologies spada o 3,8 proc. To reakcja na cięcie prognoz przychodów w 2019 r. przez firmę Broadcom.



Broadcom obniżyła szacunek przychodów w tym roku do 22,5 mld USD z 24,5 mld USD prognozowanych 3 miesiące temu. Władze Boradcom obawiają się skutków napięć w handlu pomiędzy USA a Chinami, które mogą spowodować spadek zamówień firmy.



"Europejskie giełdy notowały w tym tygodniu zmiany w niewielkim zakresie, raczej bez czynników mocniej wpływających na rynki pomimo kilku problemów, które mogłyby wywołać większą zmienność" - mówi Guillermo Hernandez Sampere, ekonomista MPPM EK.



Inwestorzy myślą już o przyszłotygodniowym posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która 19 czerwca podejmie decyzję w sprawie swojej polityki monetarnej. Z pola widzenia nie schodzi jednak napięta sytuacja w relacjach handlowych pomiędzy USA a Chinami.



Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow ostrzegł Chiny o grożących im konsekwencjach, jeśli prezydent Chin Xi Jinping odrzuci zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa do spotkania w tym miesiącu przy okazji szczytu G-20 w Osace.



Do tego dochodzi ponowny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie, gdzie dwa tankowce - norweski MT Front Altair i japoński Kokuka Courageous - stały się w czwartek celem niezidentyfikowanego ataku u wybrzeży Iranu w Zatoce Omańskiej.



Iran odrzucił oskarżenia Stanów Zjednoczonych o przeprowadzenie ataków na tankowce. Wcześniej został on obwiniony o ataki przez sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który wyraził tę opinię na podstawie m.in. informacji wywiadowczych oraz rodzaju użytej broni.



"Na razie rynki wydają się być cierpliwe w sytuacji, gdy konflikt z Iranem nie wywołuje więcej niż wojnę słów. Ale trzeba zachować czujność - nie ma powodów do relaksu" - wskazuje Sampere.



Na rynku walutowym euro zyskuje 0,1 proc. do 1,1282 USD, a brytyjski funt traci 0,05 proc. do 1,2673 USD.



Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 2,07 proc., najniżej od niemal 21 miesięcy.



Ropa na NYMEX tanieje o 0,2 proc. do 52,14 USD/b, po zwyżce wcześniej o 0,3 proc.



Złoto na Comex drożeje o 1 proc. do 1.355,82 USD za uncję - najwyżej od prawie 17 miesięcy.



Po południu inwestorzy poznają dane makro z USA: o 14.30 sprzedaż detaliczną w maju, o 15.15 produkcję przemysłu w maju, a o 16.00 indeks zaufania konsumentów po I połowie czerwca, przygotowywany przez Uniwersytet Michigan.



14 czerwca prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obchodzi urodziny - kończy 73 lata.