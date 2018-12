W Europie wzrosty, May gra na zwłokę, a Włochom trudno zdecydować jaki chcą deficyt

W zachodniej Europie na giełdach zwyżki indeksów. Z uwagą obserwowana jest sytuacja w W.Brytanii, gdzie premier Theresa May gra na zwłokę, ale rynek dosyć sceptycznie podchodzi do takiej taktyki. Z kolei Włochom trudno się zdecydować, jaki ma być deficyt budżetowy na 2019 rok - podają maklerzy.

Zobacz więcej Giełda we Frankfurcie fot. REUTERS/Staff/Remote/Forum

Nadzieją dla rynków są informacje, że wicepremier Chin Liu He rozmawiał telefonicznie w sekretarzem skarbu USA Stevenem Mnuchinem i Robertem Lighthizerem - przedstawicielem handlowym USA, na temat harmonogramu i "mapy drogowej" rozmów handlowych pomiędzy dwoma największymi gospodarkami świata. Poinformowało o tym we wtorkowym komunikacie chińskie Ministerstwo Handlu.



Tymczasem w poniedziałek brytyjska premier Theresa May potwierdziła, że rząd zdecydował o przełożeniu planowanego na wtorek głosowania nad projektem umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. May zapowiedziała próbę dalszych dyskusji na ten temat ze Wspólnotą.



Szef RE Donald Tusk napisał w poniedziałek na Twitterze, że zdecydował o zwołaniu szczytu UE ws. Brexitu w czwartek. Jak podkreślił, nie ma mowy o renegocjacji porozumienia UE z W. Brytanią, ale jest gotów rozmawiać o tym, jak ułatwić Brytyjczykom ratyfikację umowy.



Brexit pozostaje dychotomicznym wyborem - pomiędzy "ostrym" wyjściem z UE - bez porozumienia, albo pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE - chociaż to ostatnie wydaje się w tej fazie mało prawdopodobne, bo zarówno premier May jak i lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn nie są zwolennikami pomysłu, aby na Wyspach odbyło się drugie referendum w sprawie Brexitu.



Inwestorzy skupiają też swoją uwagę na sytuacji we Włoszech, skąd płyną różne wersje dotyczące włoskiego budżetu.



"La Repubblica" podaje, że Unia domaga się od Włoch deficytu budżetowego na poziomie 1,95 proc. na 2019 r. wobec proponowanych wcześniej przez włoski rząd mocno ponad 2 proc.



"Messagero" sygnalizuje zaś, że wicepremier Matteo Salvini oraz wicepremier Luigi Di Maio nie zgadzają się na deficyt mniejszy niż 2,2 proc.



Z kolei premier Włoch Giuseppe Conte obstaje przy deficycie 2,1 proc. PKB, więc na razie nie ma zbliżenia stanowisk obu stron.



W poniedziałek w Brukseli rzeczniczka KE poinformowała, że przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotka się w środę w Brukseli w premierem Włoch.



O 10.30 inwestorzy poznają dane z brytyjskiego rynku pracy w X, o 11.00 wskaźnik ZEW z Niemiec w XII, o 12.00 indeks NFIB - optymizmu w małym biznesie w USA w XI, a o 14.30 wskaźnik PPI w USA w XI.