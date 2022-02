Dolina Wodorowa w Sanoku

Przygotowujemy się do dużego wyzwania, które wyznaczy naszemu miastu nowy kierunek. Staniemy się jednym z pierwszych w Polsce miast niskoemisyjnych – zapowiada Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

W grudniu 2021 r. podpisano porozumienie o podjęciu prac dotyczących rozwoju inwestycji wodorowych w Sanoku. To pierwsza taka inicjatywa tworząca dolinę wodorową w Polsce. Sanocki projekt zakłada m.in. modernizację systemu ciepłowniczego oraz budowę nowych, odnawialnych, opartych na wodorze źródeł wytwarzania energii w mieście. Pozwoli to na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej przez mieszkańców poprzez wyposażenie nieruchomości w instalacje OZE. To także jedna z pierwszych w kraju tego typu samorządowych inwestycji w dekarbonizację ciepła.

Za inwestycyjne osiągnięcia i plany Sanok został nagrodzony tytułem Symbol Polskiej Samorządności 2021. Na zdjęciu Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

Projekt będzie prowadzony przez odrębną spółkę, której miasto Sanok, poprzez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, będzie największym udziałowcem. Miasto przeznaczy ok. 300 ha gruntów pod panele fotowoltaiczne, miejsca na elektrolizery, w których będzie produkowany wodór, a także nieruchomości, które po części mają stanowić aport do spółki.

Realizacja projektu wodorowego pozwoli również stworzyć zaplecze do rozwijania innych projektów z wykorzystaniem technologii wodorowych, w tym paliwa dla Autosanu, dla autobusów wodorowych oraz ciepła dla mieszkańców, tlenu dla szpitala i amoniaku dla przedsiębiorców. System jest przygotowywany we współpracy z partnerami biznesowymi z firm Hynfra oraz Fibrain.

– To ogromne przedsięwzięcie, szacowane na kilkaset milionów złotych. Liczymy na duże dofinansowanie ze środków unijnych na zeroemisyjność oraz transformację energetyczną – mówi Tomasz Matuszewski.

Równocześnie miasto Sanok przystąpiło również do klastra energetycznego, w ramach którego chce m.in. zająć się produkcją wodoru. Planuje wykorzystać do tego dwa ujęcia wody na rzece San – w Trepczy i w Zasławiu – oraz wybudować farmę fotowoltaiczną, która zapewni prąd niezbędny do produkcji wodoru.

Ale to nie wszystko. Zakończenie poprzedniego roku, a także początek nowego wyraźnie pokazują, że najbliższe lata upłyną dla Sanoka pod znakiem dużych inwestycji. Warto wspomnieć chociażby projekt mostu na rzece San wraz z drogami dojazdowymi. To duża inwestycja, na którą czekają mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy oraz inwestorzy. Całkowita wartość inwestycji przekracza 65 mln zł, a miasto na jej realizację pozyskało dofinansowanie w wysokości 80% wartości. Budowa mostu pozwoli na pobudzenie części miasta po drugiej stronie brzegu. Znajduje się tam m.in Muzeum Budownictwa Ludowego, do którego w tym momencie dojazd jest utrudniony. Powstaną tam również kolejne tereny inwestycyjne.

– Takie inwestycje, które otwierają nowe możliwości, są motorem napędowym do jeszcze większego rozwoju. Nasze główne założenie to właśnie inwestycje napędowe, a nie pomnikowe i na nich chcemy się skoncentrować – podkreśla Tomasz Matuszewski.

W mieście powstaje także wiele inwestycji wpływających na ruch rekreacyjno-turystyczny. Realizowana jest budowa skateparku z minimiasteczkiem ruchu drogowego, z boiskami do piłki plażowej, z dużą ilością miejsc parkingowych oraz ścieżki pieszo-rowerowe na odcinku 6 km. W tych inwestycjach duży nacisk kładziony jest na ideę smart city.

– Mocnym akcentem staje się dla nas turystyka rowerowa. Podejmujemy szereg inicjatyw, które mają przyciągnąć do nas osoby zainteresowane takimi formami aktywności. Ważną inicjatywą jest koncepcja budowy trasy rowerowej Velo San, którą chcemy wdrożyć w jak największym zakresie na obszarze miasta. W tym roku po raz pierwszy w historii będziemy miejscem mety jednego z etapów Tour de Pologne – mówi Tomasz Matuszewski.

Po 25 latach władze Sanoka podjęły się również budowy mieszkań dla młodych małżeństw. Powołano spółkę, która w Sanoku będzie budować 4 bloki, w których znajdą się lokale z niemalże 50-procentowym dofinansowaniem dla młodych par. Kolejne pozwolenia otrzymują również deweloperzy, dzięki czemu w ciągu dwóch lat w mieście powinno powstać ponad 500 mieszkań. To ważne, bowiem jest na nie bardzo duże zapotrzebowanie.

Dużym wyzwaniem w bieżącym roku będzie budowa łącznika do ronda Beksińskiego – inwestycja za ponad 30 mln zł, dzięki której ruch odbywający się przy wjeździe do miasta zostanie rozłożony na kilka arterii.

Sanok aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na rozmaite inwestycje. Na przestrzeni kilku ostatnich lat ich wykorzystanie wzrosło z 3–4 mln zł do 40 mln zł. Zmieniono schemat organizacyjny w urzędzie, stawiając na specjalistów, którzy skutecznie pozyskują dofinansowanie. Przynosi to wymierne korzyści i efekty.

Sanok może się pochwalić nie tylko wspaniałymi terenami, widokami i mianem „Bramy Bieszczad”, ale także wieloma nowoczesnymi, innowacyjnymi inwestycjami, które mają służyć dalszemu rozwojowi miasta i całego regionu.

Anna Knapek